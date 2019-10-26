أخبار مصر | "الآثار": قلعة قايتباي نجحت في مواجهة طقس إسكندرية السيئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار": قلعة قايتباي نجحت في مواجهة طقس إسكندرية السيئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الأثار بيان لها عن حالة أثار الإسكندرية وخصيصًا قلعة قايتباي حيث أفادت أن رجال الأثار استطاعوا مراجهة ظروف الطقس في مدينة الإسكندرية الساحلية وخصيصًا قلعة قايتباي.

وأشار البيان إلى أنه تم تصريف مياه الأمطار بكفاءة في قلعة قايتباي والتي تعتبر أحد أبرز الأثار الإسلامية في الإسكندرية، حيث عانت المدينة من طقس متقلب خلال اليومين الماضيين.

وكان رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية قد وجه في وقت سابق على ضرورة تواجد جميع التفاتيش على مدار الساعة لمواجهة حالة الطقس باستمرار.

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وقلعة السلطان المملوكي الأشرف قايتباي تعد أحد أهم معالم الإسكندرية الأثرية، وهي أحد القلاع الدفاعية، أنشأها السلطان عام 1477م.

والقلعة على مساحة 18000 ألف متر مربع، والمحيط الخارجي لها سور كبير، والسور به عدة أبراج للمراقبة والدفاع موزعة على جميع الجهات، وبجانب من السور غرف ونوافذ للتهوية وللدفاع أيضًا، وقد استغلت المساحة ما بين السور الخارجي والقلعة لإقامة الجنود ومعداتهم.

وأضاف أن القلعة عبارة عن بناء مربع الشكل ويبلغ إرتفاع أسوارها سبعة عشر متراً، وتنقسم إلى ثلاثة طوابق الأول يضم مسجدًا وممرات للجنود، والثاني يحتوي على حجرات وقاعات للإقامة، ثم الطابق الثالث والأخير يتكون من قاعة كبيرة فيها مجلس السلطان يستخدمه خلال زيارته للمدينة، كما يحتوي الطابق الثالث على طاحونة للحبوب ومخبز لتزويد الجنود بالمؤن.