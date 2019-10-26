أخبار مصر | "النقل" توضح حقيقة صورة قطار الإسكندرية المنتشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" توضح حقيقة صورة قطار الإسكندرية المنتشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية هي صورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية شهر نوفمبر 2015.

وأضاف "عز"، أن كافة خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، مناشدا تحري الدقة فيما ينشر من اخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.