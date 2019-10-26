شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجنة الوطنية لليونسكو» تعلن عن الجائزة الدولية للعلماء الشبان لعام 2020 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريراً مقدما من الدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة، حول الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو الدولية للعلماء الشبان لعام 2020 في مجال الانسان والمحيط الحيوى «MAB».

وأشار التقرير إلى أن الجائزة يقدمها مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوى بمنظمة اليونسكو، وذلك وفقا لبعض الشروط، وهي أن تقدم الجائزة للباحثين في مجالات «الإنسان والمحيط الحيوي»، وتكون أولوية الاختيار للباحثين بمجال محميات المحيط الحيوي في موضوع النظم البيئية والمياه.

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وأوضح التقرير أنه يمكن لكل دولة من الدول الأعضاء باليونسكو، ترشيح باحثين لا تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثون عاما في 13 ديسمبر 2019، وهو موعد وصول طلبات الترشيح إلى مقر اليونسكو بباريس، مشيرا إلى أن قيمة الجائزة تبلغ خمسة آلاف دولار، ولا تغطي الجائزة نفقات السفر الدولي، ويجب استكمال البحث الذي تدعمه الجائزة خلال عامين على الأكثر. وذكر التقرير أنه يجب على الباحث في نهاية البحث، تقديم تقريرا إلى كل من اللجنة الوطنية لليونسكو ومنظمة اليونسكو، ويتعهد الباحث بأحقية اليونسكو في نشر نتائج البحث.

ولفت التقرير إلى أنه تم إرفاق النموذج الخاص بالجائزة لاستيفائه باللغة الانجليزية فقط، على أن ترسل الطلبات إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على العنوان التالي، المنطقة الثامنة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر خلف نادي الصيد، وذلك بعد استيفاء النموذج طبقا للشروط الموضحة، وذلك في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2019 حتى يتسنى عرض الترشيحات على اللجنة المشكلة لهذا الغرض باللجنة الوطنية لليونسكو لاختيار المرشحين على مستوى الجمهورية وإرسال الترشيحات لمنظمة اليونسكو في الموعد المحدد.

وأضاف التقرير أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والحصول على النموذج باللغة الإنجليزية، عبر الدخول على الموقع الرسمي للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.