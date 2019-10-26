شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: صورة خط السكة الحديد المغمور بالمياه تعود لـ2015.. وكل الخطوط تعمل بانتظام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية، هو صورة أرشيفية صاحبت خبرًا منشورًا في أحد المواقع الإلكترونية في شهر نوفمبر من عام 2015.

وقال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في بيان، اليوم، السبت، إنه بالنسبة للوقت الراهن، فإن كافة خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، وطالب بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار، خاصة بمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.