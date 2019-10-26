شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يبحث مع شركة «Dell» الأمريكية أوجه التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، «Aongus Hegarty»، رئيس مجلس إدارة شركة «Dell» الأمريكية، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لبحث أوجه التعاون المشترك وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

في بداية اللقاء، تم الترحيب بوفد شركة «Dell» والتأكيد على سياسة وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتمت الإشارة إلى حرص الدولة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المختلفة ولا سيما تلك المشروعات التي تستخدم مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

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وتمت الإشارة إلى أن الوزارة تمتلك مركزا لنظم المعلومات والحواسب على مستوى عال من الكفاءة ويعمل هذا المركز حاليا على ميكنة 7 مشروعات قومية، منها (منظومة التموين، ومنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد)، كما تمت الإشارة إلى أن المركز وشركة بنها للصناعات الإلكترونية على استعداد للتعاون مع شركة «Dell» في مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال الثورة الصناعية الرابعة خاصة في ظل رئاسة وزارة الإنتاج الحربى حاليًا للجنة التصنيع الرقمي في مصر بالتعاون مع عدة جهات بالدولة، كما تمت الإشارة أيضًا إلى أن مصر في هذه الآونة تحقق تقدما اقتصاديا إيجابيا.

من جانبه، قام Aongus Hegarty، رئيس مجلس إدارة شركة «Dell» الأمريكية بإجراء عرض تقديمى عن شركته والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الحواسب والأجهزة اللوحية، وتمتلك الشركة أكثر من فرع حول العالم كما يعمل لديها أكثر من (88) ألف موظف، وأضاف أن شركة «Dell» تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي يمكن نقلها إلى مصر من خلال شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وكذا يمكن التعاون في مجال تدريب العاملين على استخدام الأجهزة وكل ما هو جديد في مجالي «AI» و«IOT»، كما أبدى استعداد شركته للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع جهاز تابلت يتم طرحه في السوق.

في نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام وفد من شركة «Dell» الأمريكية بزيارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ومركز نظم المعلومات والحواسب للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.