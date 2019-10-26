شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يعلن الافتتاح التجريبي لمشروع «منافذ الخير» لتوفير السلع الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الافتتاح التجريبى لأول سوق بالمدينة تحت مسمى «منافذ الخير»، مضيفاً أنه تمت إقامة السوق بجوار منطقة إسكان الشباب 63م2 على مساحة (2000م2) ويضم عدد 34 باكية، و40 جلسة مكشوفة، بأنشطة (خضراوات – فاكهة – أسماك – دواجن – عطارة – أدوات منزلية).

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي أن السوق الجديدة تضم ساحات انتظار سيارات بمساحة (3200م2)، ومقرا إداريا ملحقا به دورات للمياه، مشيراً إلى أنه تم توفير وسائل انتقال مجانية للمواطنين لسهولة الانتقال من وإلى السوق الجديدة، وأنه تم التنبيه على العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع، وفى حالة رفع الأسعار يتم الاستبعاد وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ، ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى جهاز مدينة الشروق لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وسعيا لإتاحة فرص عمل وإيجاد البديل الدائم للباعة الجائلين، وهو ما دعا إلى إقامة السوق بهدف توفير مكان بديل مناسب لهم بمقابل رمزي عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جهاز الشروق يعلن الافتتاح التجريبي لمشروع «منافذ الخير» لتوفير السلع الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.