شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء البرلس لليوم الثالث وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة ميناء برج البرلس للصيد البحري إغلاق الميناء لليوم الثالث أمام حركة وخروج سفن الصيد إلى البحر المتوسط، نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وشدتها. وقرر المحافظ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، تعطيل الدراسة في جميع مدارس وكليات المحافظة، حرصا على حياة التلاميذ والطلبة.

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كانت المحافظة تعرضت، أمس، إلى رياح شديدة جدا، وخلت الشوارع من المارة، في حين تواصل أجهزة المحافظة من مياه وصرف صحي وأجهزة مجالس المدن والقرى، إزالة المياه المتراكمة بالشوارع نتيجة سقوط الأمطار.

وقاد المحافظ حملة لإزالة مياه الأمطار بشارعي الخليفة المأمون والنبوي المهندس بمدينة كفرالشيخ، بينما ارتفعت المياه وتعدت الأرصفة بشارع صبري القاضي بغرب مدينة كفرالشيخ.

وفي مصيف بلطيم، قامت الأجهزة المحلية بمد مواسير طويلة من ميدان النرجس والزهرة لشفط كميات المياه الكبيرة التي ارتفعت عن الأرصفة وشلت الحركة تماما، وتوصيلها بماكينات شفط وضخها إلى شاطئ البحر لتصريفها.