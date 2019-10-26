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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بـ6 أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، شن حملات يومية لإزالة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة والقضاء على الباعة الجائلين بعدة مناطق بالمدينة. وقال «الشربيني» إنه تم تنفيذ حملات على المحاور الرئيسية والحي الرابع والخامس، والحي الحادي عشر ومنطقة الحصري، وأسفرت الحملات عن ضبط عددٍ من المخالفات، وكذا التحفظ على بعض المعدات والمركبات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات تباعًا بكافة أنحاء المدينة للقضاء على المظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات ممثلة في أجهزة المدن الجديدة للقضاء على المظاهر العشوائية كافة.
تجدر الإشارة إلى أن الحملات جاءت بإشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز، المشرف على القطاع الجنوبي، المشرف العام على الأحياء، مدير إدارة الإشغالات والتعديات، وبالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة.
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