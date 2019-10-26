شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تعلن حالة الطوارئ القصوى بجميع المحافظات للتعامل مع الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بين قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية بالتعامل مع موسم السيول الذى بدأ مبكرًا هذا العام على غير العادة، وذلك نتيجة تغير نمط التغيرات المناخية وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطرى، والسيول المصاحبة لها.

وأضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة السيول من تكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات المؤهلة لسقوط الأمطار بها خلال الفترة القادمة.

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وأكدت الوزارة أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع الامطار والسيول، وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت او المناطق التى تحميها.

وقالت الوزارة أن استراتيجيتها فى التعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولي وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بـ من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى.