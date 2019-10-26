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جامعة الأزهر تقدم للطلاب منهج إلكترونى حول ريادة الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، والمشرف العام على نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، إن الجامعة ستقدم مقررًا إلكترونيًا عن ريادة الأعمال بموقعها الإلكترونى لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب بشكل منهجى جذّاب، وفق توجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور عامر لجناح ريادة الأعمال المشارك فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار، مشيرًا إلى أن النادى سيعمل خلال الفترة المقبلة على تبنى الطلاب فى إعداد مشاريع التخرج فى مختلف كليات الجامعة ودعم أفكارهم وتوجيههم بواسطة متخصصين للخروج بمشروعات تخدم رؤية مصر 2030، وتوفير الأماكن والتغطية الإعلامية اللازمة بواسطة طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر، وتسويق المشروعات بعد اكتمالها، وإضافة طلاب من كليات أخرى.

ولفت المشرف العام على نادى ريادة الأعمال إلى أن النادى درّب 500 طالب خلال الإجازة الصيفية، كما سيعلن عن دورات تدريبية للطلاب خلال أسبوعين.

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