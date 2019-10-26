شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة السيدة العذراء مريم بأسيوط تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بأسيوط بزيارة رفات القديسة تريزا الطفل يسوع والمناولة الاحتفالية بحضور الانبا كيرلس وليم مطران إيبارشيه أسيوط وشعب الكنيسة المحتفل بالإضافة إلى الشعب الذى جاء للتبارك من الرفات و ذلك بمشاركة الأب ميشيل زاهر و الأب باتريك رئيس رهبنة الآباء الكرمل و الرهبان و الراهبات.

تخلل اليوم استقبال الرفات و صلاة القداس الإلهى الاحتفالى و عرض فيديو عن حياه القديسة تريزا بالإضافة إلى كلمة الانبا كيرلس التى عبر فيها عن مدى سعادته بتلك الزيارة

ووفقًا لسيرتها المدونة فى الفاتيكان فإن القديسة الصغيرة تيريزا او تيريزا الطفل يسوع ولدت فى يناير عام 1873 وتوفيت عام 1897 فى ريعان شبابها لذلك، لقبت بـ "وردة المسيح الصغيرة وولدت فى مدينة الينسون الفرنسية وترهبت فى الدير فى عمر خمسة عشر عامًا، و تميزت رهبنتها بالطهاره الفائقة و الوداعة

أما الأب يؤانس لحظى فقد دون سيرة القديسة تريزا وقال إن فى ليلة عيد الميلاد عام 1886 وهى فى سن الرابعة عشر رأت الطفل يسوع المسيح وهو يبتسم لهـا وكانت هذه نقطة تحول فى حياتهـا حسب قولهـا مما دفعتهـا لحب المسيح الطفل ومحاولة التشبه بـه، ولهذا عُرفت بتريزا الطفل يسوع.

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ويستكمل: وفى 29 مايو عام 1887 أرادت أن تلبى دعوة الله، فطلبت من والدها دخول الرهبنة، وبعد معارضة والدها لفترة وافق على الفور ولكنها لاقت معارضة من بعض أفراد أسرتها وكاهن القرية وحتى أسقف المقاطعة ورئيسة الدير نفسه وذلك لصغر سنها.

وأضاف: فذهبت مع والدها الى مدينة روما لمقابلة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الثالث عشر لأخذ موافقته للدخول فى الرهبنة وهى فى سن الخامسة عشر فكان بعد حديث طفولى بريء أن قال لها البابا "ستدخلين إذا كانت هذه إرادة الله".

وفى 29 أبريل عام 1923 أُعلن تطويب "تقديس" تريزا الطفل يسوع بعد أن شهد الشهود بالمعجزات التى صنعت عند الالتجاء اليها. وفى 19 مايو عام 1925 أعلن قداستها البابا بيوس الحادى عشر بعد أن تحققت الكنيسة من عِظم العطايا التى منحتها هذه القديسة الصغيرة لـمن يلجأ اليها وطالبا صلاتها تحقيقا لوعدها من" أنها ستمطر من السماء غيثا من الورود .. سأقضى سمائى فى عمل الخير على الأرض".

وفى 19 اكتوبر عام 1997 أعلن قداسة البابا يوحنا بولس الثانى أن القديسة تريزا الطفل يسوع هـى معلّمة فـى الكنيسة الجامعـة نظراً لـما تحملـه كلماتهـا وحياتهـا من عمق روحـى وتعليـم عن حب الله.