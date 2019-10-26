شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتشار سيارات شفط المياه أعلى محور صفط تحسبا لسقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محور صفط اللبن، حالة من السيولة المرورية فى الاتجاهين القادم من الدائرى اتجاه جامعة القاهرة، والعكس، وسط انتشار سيارات شفط المياه تحسبا لسقوط الأمطار، والعمل على شفط تراكمات المياه قبل التسبب فى تكدسات مرورية.

وشهدت حركة السيارات انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.