شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تصدير 80 ألف طن مولاس للخارج من إنتاج العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب احدى الشركات الحكومية بوزارة التموين فى التعاقد على تصدير دفعة جديدة من "المولاس" بمقدار 15 ألف طن ليصل إجمالى ما تم التعاقد عليه وتصديره للخارج إلى 80 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير الى دول أوروبا وشرق أسيا بالعملة الصعبة، كما سبق وتم طرح أيضا 35 ألف طن مولاس فى السوق المحلى .

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحده الفدان من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة ،مثل زراعة الأصناف وحيدة الأجنة وتطوير عمليات الخدمة الزراعية وإعداد التربة بالميكنة الزراعية الحديثة لرفع الانتاج على المستوى الرأسى، وكذلك التوسع فى الزراعة فى مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر، لافتا إلى أن مخزون السكر يكفى حتى شهر مايو 2020.

وأعلن أبو اليزيد، التعاقد مع المزارعين على زراعة 106 آلاف فدان بنجر سكر حتى الآن، بنظام الزراعة التعاقدية من المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالى ، وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المزارعين والتوسع فى زراعة المنتجات الخاصة بالسلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جدير بالذكر أن شركة الدلتا للسكر نجحت خلال العام الجارى أيضا فى تصدير 116 ألف طن "لب بنجر" بالعملة الصعبة الى دول البحر المتوسط والمغرب وايطاليا والذى يستخدم فى صناعة الأعلاف، كما سبق أيضا وتم تصدير كميات كبيرة مِن المولاس الى العديد من الدول بجانب ايضا الكميات المصدرة للخارج من شركات بنجر السكر الاخرى.