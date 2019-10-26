شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطالب المدارس بتنفيذ إجراءات السلامة بسبب سواء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من المدارس اتباع إجراءات السلامة، للطلاب الذين يتواجدون اليوم فى مدارسهم، تزامنا مع سواء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار فى بعض المناطق.

وقالت مصادر مسئولة، إنه يجب على المدارس ضرورة التأكد من عدم وجود تجمعات للمياه فى محيط المدارس أو الشوارع المؤدية إليها أو بداخلها، إضافة إلى التأكد من سلامة المبانى والأسوار والمناطق التى يتواجد فيها الطلبة خلال اليوم الدراسى.

وأكدت المصادر أنه فى حالة وجود أى حالات طوارئ على الدارس التواصل مع غرفة العمليات المركزية فى الوزارة والمديرية والإدارت التعليمية التابعة لها المدرسة لإخطار الوزارة المدرسة بما يجب القيام به حرصا على سلامة وصحة الطلاب حتى انتهاء اليوم الدراسى مع التنبيه على الطلاب بأن يسلكوا طرق ممهده وبعيدة عن المياه.