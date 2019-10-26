شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف: مناسيب المياه بالمصارف آمنة بشكل واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة المصرية لمشروعات الصرف فى وزارة الرى، أنه يتم متابعة حالة الطقس والأجواء السائدة، وأن جميع مديرى العموم والمهندسين على اتصال دائم بغرفة طوارئ الإقليم التابعين له.

وأضافت الهيئة فى تقرير لها اليوم أن حالة الطقس والأمطار بزمام إدارات الاقليم بالمحافظات الأربع توجد رياح وتكون للسحب وغيوم بشكل عام وأن جميع محطات الرفع في الفيوم و بني سويف تعمل ولا يوجد انقطاع التيار الكهربائي المحطات.

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وأوضحت الهيئة أن جميع مناسيب المياه بالمصارف امنة بشكل واضح فى مصارف الفيوم، وأن مهندسي المراكز و بعض مديرو العموم قاموا بالمرور أمس واليوم لمتابعة حالة المصارف و جاري رفع تقرير تفصيلي لرئيس الهيئة، وأن الجميع علي اتصال دائم بغرفة طوارئ الإقليم.

كما تم المرور على المصارف والنقاط الحرجة بالهندسة ومتابعة تسليك مدخل تغطية على مصرف مجرور أم دينار بالجيزة حيث تسببت القمامة التي يقوم الأهالي بإلقائها لارتفاع منسوب المياه بالمصرف، وتم رفع الشبكة وتسليكها وإزالة القمامة من أمامها.