الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرع توثيق الزاوية المطور بمبنى الحزب الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير العدل القرار رقم 7687 لسنة 2019 بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق الزاوية الحمراء المطور" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، وذلك للقضاء على تكدس الطوابير بمقر بالمكتب الرئيسى والتخفيف على المواطنين مع ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفى أسرع وقت ممكن. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الذى تضمن أن ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق الزاوية الحمراء المطور" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بمبنى الحزب الوطنى القديم الكائن بشارع منشية الجمل قسم شرطة الزاوية الحمراء ويقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استجوب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق النموذجي بمحكمة الزنانيرى مكانيا أو فرع التوثيق المختص نوعيا. Advertisements

الجريدة الرسمية

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