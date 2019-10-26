شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إلغاء ووقف 7 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة القوى العاملة إلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن شركة أخرى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 947 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الشركات الخمس التى تم إلغاء نشاطها هى: شركة "جرين ستار" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099 شركات، و"مواسم العالمية" ترخيص رقم 1115 ، و"البلتاجى" ترخيص رقم 1152، و"التخطيط المميزة" ترخيص رقم 701، و"الصفوة" ترخيص رقم 203 شركات.

كما أوضح أن الشركتين التى تم إيقافهما هما: شركة "التقوى" ترخيص رقم 689 شركات ، و"الشيشينى" ترخيص رقم 517 شركات .

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط ، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه ، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل ، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة ، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة .