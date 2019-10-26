شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع شهر عقارى البساتين المطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” استجابت وزارة العدل لشكاوى أهالي البساتين من الازدحام أمام مكتب الشهر العقاري، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل القرار رقم 7685 لسنة 2019، بإنشاء فرع للتوثيق البساتين المطور يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، وذلك للقضاء على تكدس الطوابير بمقر بالمكتب الرئيسي والتخفيف على المواطنين مع ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفى أسرع وقت ممكن.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار على أن ينشأ فرع للتوثيق البساتين المطور يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره 38 وقف الخلوتي بالدور الأرضي بحري المعادي وقسم شرطة البساتين، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق البساتين مكانيا أو فرع التوثيق المختص نوعيا.



الجريدة الرسمية

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وكانت قسم "صحافة المواطن" باليوم السابع تلقى شكوى من القارئ "محمد سيد على" المقيم في حي المعادي، يتضرر فيها من الازدحام أمام مكتب الشهر العقاري بالبساتين، وبعد نشر الاستغاثة أكد قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل عن الانتهاء من التعاقد على مقر جديد بمنطقة "الخلوتي" التابعة لحى البساتين لتخفيف على المواطنين وسرعة انجاز العمل.

وأوضحت الوزارة، أنه جارى تجهيز المكتب وتأثيثه وفرشه تمهيدا لافتتاحه في القريب العاجل.