شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يعلن الافتتاح التجريبى لمشروع "منافذ الخير" لتوفير السلع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف المهندس عبدالرؤوف الغيطي أن السوق الجديدة تضم ساحات انتظار سيارات بمساحة (3200م2)، ومقرا إداريا ملحقا به دورات للمياه، مشيراً إلى أنه تم توفير وسائل انتقال مجانية للمواطنين لسهولة الانتقال من وإلى السوق الجديدة، وأنه تم التنبيه على العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع، وفى حالة رفع الأسعار يتم الاستبعاد وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ، ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق .
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