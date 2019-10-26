شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يعلن الافتتاح التجريبى لمشروع "منافذ الخير" لتوفير السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الافتتاح التجريبى لأول سوق بالمدينة تحت مسمى "منافذ الخير"، مضيفاً أنه تم إقامة السوق بجوار منطقة إسكان الشباب 63م2على مساحة (2000م2) ويضم عدد 34 باكية، و40 جلسة مكشوفة، بأنشطة (خضراوات – فاكهة – أسماك – دواجن – عطارة – أدوات منزلية).

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وأضاف المهندس عبدالرؤوف الغيطي أن السوق الجديدة تضم ساحات انتظار سيارات بمساحة (3200م2)، ومقرا إداريا ملحقا به دورات للمياه، مشيراً إلى أنه تم توفير وسائل انتقال مجانية للمواطنين لسهولة الانتقال من وإلى السوق الجديدة، وأنه تم التنبيه على العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع، وفى حالة رفع الأسعار يتم الاستبعاد وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ، ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى جهاز مدينة الشروق لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وسعيا لإتاحة فرص عمل وإيجاد البديل الدائم للباعة الجائلين، وهو ما دعا إلى إقامة السوق بهدف توفير مكان بديل مناسب لهم بمقابل رمزي عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين.