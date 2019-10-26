شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الطقس فى مصر خلال الايام القادمة .. الأرصاد الجوية تكشف موعد التحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الارصاد الجوية عن موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أنه اعتبارا من غد الأحد تتحسن الأحوال الجوية مع فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية ووسط سيناء.

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اخبار الطقس فى مصر خلال الايام القادمة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بداية من غد الأحد أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وذلك على كل أنحاء الجمهورية، خاصة بعد الانخفاض الذى شهدته درجات الحرارة خلال موجة عدم الاستقرار.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.