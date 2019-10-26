النقل: صورة القطار المغمور بالمياه بمحافظة الإسكندرية أرشيفية منذ 2015

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح محمد عز المتحدث الإعلامى لوزارة النقل أن ما يتم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعى من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التى تغمرها المياه بمحافظة الاسكندرية هى صورة أرشيفية صاحبت خبر نشر فى أحد المواقع الإلكترونية شهر نوفمبر 2015.
وأكد المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، فى بيان لوزارة النقل، أن كل خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، مناشدا بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية الذى يخدم ملايين الركاب يوميا.
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