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انطلاق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، اليوم السبت، الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، حيث نظمت إدارة المنتدى عدة ندوات فى دول مختلفة.

 

وتبدأ أولى تلك الجولات فى أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته وأهم المشروعات التى أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم.

 

كما سيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة فى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذى يعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

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وتستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدى شباب العالم WYF community من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، ولكى يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين فى جميع أنشطة وفعاليات المنتدى التى ستعقد داخل وخارج مصر.

 

وتأتى هذه الجولة الدولية للتعريف بمنتدي شباب العالم برعاية إحدى الشركات العالمية التى أعلنت عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز لشباب العالم.

 

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