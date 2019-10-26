شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس الثانوية بمراجعة بيانات الطلاب حسب الشعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والمدارس الثانوى بإعداد تقرير تفصيلى ومراجعة بيانات طلاب المرحلة الثانوية، حسب الشعب والتخصصات بالنسبة للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى مع مراجعة وتدقيق البيانات الواردة بالتقرير بشكل نهائى.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن الهدف هو الارتباط الكبير بين تطوير التعليم بالمرحلة الثانوية وقواعد البيانات المركزية للطلاب، مطالبة بضرورة استيفاء جميع التوقيعات اللازمة وتسليم التقرير إلى شئون الطلاب بالإدارة التعليمية من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على مديرى المرحلة الثانوية ومدير شئون الطلاب ورئيس قسم الإحصاء بالإدارات التعليمية، لاعتماد الكشوف بعد اتخاذ الإجراءات للتأكد من صحتها ويتم حفظ هذه الكشوف بعناية لدى شئون الطلاب بالإدارة التعليمية لحين الرجوع إليها وطلبها في أي وقت.

وشددت وزارة التربية والتعليم أنه لن يسمح للمدارس الثانوية بإجراء أى تعديلات أو إضافات على بيانات الطلاب بقاعدة البيانات المركزية للمدارس الثانوية، حيث سيتم الاعتماد فورا على هذه البيانات خلال إجراءات تطبيق منظومة تطوير التعليم على بيانات الطلاب التي تم مراجعتها وتسليمها للإدارات التعليمية، على أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات حتى 30 أكتوبر الجارى.