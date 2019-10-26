شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية": الجيش اللبنانى يعيد فتح الطرق العامة بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الجيش اللبناني ينفذ أوامر بفتح الطرق العامة. ويشهد الشارع اللبنانى حالة كبيرة من الجدل فى ظل تواصل المظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أن أسباب استمرار التظاهرات هو عدم وضوح الرؤية لدى النخبة الحاكمة بلبنان، يرى آخرون أن الوضع أصبح يأخذ طابعا فئويا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العربية": الجيش اللبنانى يعيد فتح الطرق العامة بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.