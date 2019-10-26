شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية بالشرقية للكشف عن ضعاف السمع.. وتسليم 20 سماعة شهريا بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن هناك جهودًا مكثفة تبذل بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، للكشف المبكر عن ضعاف السمع، وتوفير سماعات أذن طبية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة .

وأضاف محافظ الشرقية، لـ"الخليج 365"، أنه جرى توزيع 12 سماعة طبية على أهالى الحسينية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية للكشف والفحص عن ضعاف السمع، لافتًا إلى أنه وجه مديرية الصحة بالبدء فى فحوصات السمع لحديثى الولادة على مستوى المحافظة بالوحدات الصحية، والتى جرى إدراجها مع قائمة التطعيمات الإجبارية لكل المواليد، وذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة و سرعة علاجهم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، توزيع أكثر 20 سماعة طبية شهريًا على الأقل للحالات المستحقة، بمعرفة مؤسسات المجتمع المدنى بإشراف مديرية التضامن بإجمالى يتعدى 250 واحدة خلال العام، بالإضافة إلى تنظيم الفواقل الطبية المتخصصة فى مجال فحص الأذن وضعف السمع، والتى تؤدى خدمات طبية للمواطنين الذى يعانون مشكلات طبية فى هذا الشأن وصرف علاج مجانى لهم، والحالات التى تحتاج للسماعة يتم عمل ملف طبى للحالة على الفور وتسليمها السماعة.