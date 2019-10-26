اليوم.. نظر طعن توفيق عكاشه على غلق قناة "الفرعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من الإعلامي توفيق عكاشة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بغلق قناة الفرعين.

جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم 6611 لسنة 58 قضائية عليا.

وذكر الطعن أن قناة الفراعين المملوكة ذات طابع خاص بها وبرامج مختلفة متنوعة وإدارة فنية مستقلة عن باقي القنوات الأخرى العاملة في المجال الإعلامي، وأنها كانت تحرص على تقديم دورها الدائم في إثراء وجدان وعقول الجمهور المتلقي، ما يزيد من مدى ثقافته وتأهيله وإدراكه وتفاعله مع المجتمع من حوله.

وأصدرت في وقت سابق محكمة القضاء الإداري حكما بوقف بث القناة، وطعن عكاشة أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تداولت نظر الطعن.