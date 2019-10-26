الجنايات تحسم مصير متهم بقضية "خلية الوراق".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حُكمها على عادل خلف، المُتهم بقضية "خلية الوراق"، بعد أن أحالت أوراقه لفضيلة مفتي الجمهورية في الجلسة السابقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت في 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.