أخبار مصر | "السكة الحديد" تعلن تأخيرات القطارات في جميع الخطوط اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تعلن تأخيرات القطارات في جميع الخطوط اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم السبت على بعض خطوط الهيئة، وذلك بالتزامن مع سوء حالة الطقس وإعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات بوزارة النقل.

سبب تأخيرات القطارات

واوضحت الهيئة ان سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير

معدلات التأخيرات

وأضافت ان هذه التأخيرات تشمل:

أولًا: خط "القاهرة - الإسكندرية"، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

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