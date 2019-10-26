شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأذربيجاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، مع وزير الخارجية الأذربيجاني، إلمار ممادياروف، تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على هامش القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة حاليا بباكو.

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وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السبت، بأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها، وخاصة آفاق التعاون في قطاع الطاقة ومعامل التكرير في مصر على ضوء تذليل العقبات أمام المشروع.

وقال إن الجانبين تطرقا إلى التعاون في المجال السياحي في ظل تسير خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ، الذي دُشن في ١٨ يوليو ٢٠١٩، وساهم في تعزيز معدلات السياحة بين البلدين، حيث أعرب شكري عن اهتمام مصر بتطوير الحركة السياحية القادمة إلى شرم الشيخ خلال موسم الشتاء.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة تطوير الإطار القانوني بين البلدين، بالاضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة، والنظر في سبل استئناف المشاورات السياسية بين الدولتين، لافتا إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام، حيث استعرض شكري تطور عملية السلام وموقف مصر ورؤيتها إزاء المبادرات المطروحة، بالاضافة إلى التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.