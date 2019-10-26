شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأذربيجانى العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، مع وزير الخارجية الأذربيجانى إلمار ممادياروف، تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على هامش القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى حركة عدم الانحياز المنعقدة حاليا بباكو.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، بأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها، وخاصة آفاق التعاون فى قطاع الطاقة ومعامل التكرير فى مصر على ضوء تذليل العقبات أمام المشروع.

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وقال إن الجانبين تطرقا إلى التعاون فى المجال السياحى فى ظل تسير خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ، الذى دُشن فى 18 يوليو 2019، وساهم فى تعزيز معدلات السياحة بين البلدين حيث أعرب شكرى عن اهتمام مصر بتطوير الحركة السياحية القادمة إلى شرم الشيخ خلال موسم الشتاء.

وأضاف حافظ، أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة تطوير الإطار القانونى بين البلدين، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة، والنظر فى سبل استئناف المشاورات السياسية بين الدولتين، لافتا إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام، حيث استعرض شكرى تطور عملية السلام وموقف مصر ورؤيتها إزاء المبادرات المطروحة، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.