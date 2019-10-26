شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 20 26شبين الكوم 19 26طنطا 19 25دمنهور 19 25الإسكندرية 19 26بلطيم 19 25مطروح 18 26السلوم 17 25سيوة 16 26بورسعيد 20 25دمياط 20 25الزقازيق 20 25الإسماعيلية 19 25السويس 20 26العريش 18 24رفح 18 24رأس سدر 19 27نخل 10 24نويبع 20 27طابا 21 26كاترين 10 22الطور 20 29شرم الشيخ 21 31الغردقة 20 29مرسى علم 21 28الفيوم 19 27بني سويف 18 27المنيا 17 28أسيوط 17 28سوهاج 17 28قنا 18 29الأقصر 17 30أسوان 18 31أبوسمبل 17 29الوادى الجديد 22 30شلاتين 23 31ابو رماد 22 30حلايب 24 28رأس حدربة 23 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 36

المدينة 17 34

الرياض 21 36

المنامة 29 34

أبوظبى 26 37

الدوحة 28 34

الكويت 21 32

دمشق 11 23

بيروت 22 27

عمان 13 23

القدس 16 22

غزة 19 25

بغداد 17 29

مسقط 26 33

صنعاء 09 25

الخرطوم 22 37

طرابلس 19 23

تونس 15 23

الجزائر 14 21

الرباط 15 25

نواكشوط 26 35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 21

إسطنبول 14 21

إسلام آباد 16 30

نيودلهي 18 31

جاكرتا 24 33

بكين 04 16

كوالالمبور 24 31

طوكيو 17 22

أثينا 15 26

روما 12 25

باريس 11 18

مدريد 07 21

برلين 12 18

لندن 10 14

مونتريال 04 11

موسكو 09 13

نيويورك 10 19

واشنطن 11 20