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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الأمطار في غرق مدينة إدكو التي تقع على البحر المتوسط، وكانت أكثر مدن المحافظة تأثرًا بالأمطار، ورغم مجهودات المسؤولين في الوحدة المحلية لمحاولة السيطرة على المياه في الشوارع إلا أن الأزمة كانت أكبر من المعدات المتاحة لديهم.

رصدت «المصرى اليوم» معاناة المواطنين خلال ذهابهم لأداء صلاة الجمعة، بمسجد السلام الغربى، في منطقة شارع بورسعيد وهو أكبر شوارع المدينة، حيث أن جانبى المسجد كانا محاصرين من الناحية الجنوبية والغربية بالمياه والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، بارتفاع يصل إلى يتراوح بين 30 و40 سم، ولجأ الأهالى إلى وضع «قوالب طوب» وحجارة من الناحية الشمالية الشرقية لمحاولة دخول المسجد.

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لجأ الأهالى إلى لبس الأحذية البلاستيكية الطويلة «الكزلك» بينما خاض بعض المواطنين في المياه لدخول المسجد وقاموا بغسل أقدامهم في المسجد، وعند الخروج من المسجد لجأ بعض المواطنين إلى الركوب أعلى سيارة نقل للخروج ليمروا عبر شارع بورسعيد الممتلئ بالمياه.

وغرق الدور الأرضى لمسجد الشهداء بشارع البحر بمدينة إدكو وهو أحد أكبر مساجد المدينة، واستخدم المصلون الدور العلوى فقط لصلاة الجمعة.



ومن ناحية أخرى تسببت الأمطار في غرق منطقة الوكالات غرب المدينة، وقام أصحاب الوكالات بوضع الخضر والفاكهة فوق الأقفاص لمحاولة إنقاذها من التلف.

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة

«المصرى اليوم» ترصد معاناة المواطنين نتيجة غرق مدينة إدكو بالبحيرة