شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي شرق بالإسكندرية تتفقد أعمال شفط مياه الأمطار وفتح الطرق لمرور السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، مساء الجمعة، أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار بنطاق حي شرق، ومدى كفاءة تصريف مياه الأمطار وتوفير سيارات الشفط بالحي فور الحاجة، وتم شفط تجمعات مياه الأمطار أمام مكتب تموين الرمل بالسيوف، ش شاكر الخياط منطقة جليم،امام نقطة باكوس، نفق كليوباترا، ش هاني على كامل منطقة سيدي جابر بالإضافة إلى جميع المناطق الساخنة بنطاق الحي

كما قامت سيارات الشفط لشركة الصرف الصحي، بشفط المياه من الطرق الرئيسية لتسهيل مرور السيارات، وبأماكن البلاغات لإزالة آثار مياه الأمطار، جاء ذلك بحضور عزة سعد، سكرتير عام الحي وإدارات المتابعة الميدانية والنظافة.

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ومازالت المتابعة والتواجد الميداني مستمر على مدار الساعة بنطاق حي شرق تنفيذا لتعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية.

يأتي هذا مع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، على محافظة الإسكندرية، الجمعة، وتراكمت المياه في الشوارع والميادين والأنفاق ما أثر على حركة المشاة والسيارات، وقام رجال شركة نهضة مصر، بأعمال كسح مياه الأمطار بمختلف أحياء المحافظة، وتواجد المهندس أسامة الخولي، نائب رئيس مجلس الإدارة وقيادات الشركة بالشوارع المختلفة لمتابعة الأعمال ونزح تراكمات المياه لتحقيق سيوله مرورية.

وكانت قد أصدرت محافظة الإسكندرية، بيان ناشدت فيه المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وتجنب البرق، وحذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وأكدت محافظة الإسكندرية على أن وزارة الرى والموارد المائية، أعلنت الطوارئ ووجهت التحذيرات لمواطني محافظة الإسكندرية، نتيجة الظواهر الغير عادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام قادمة.