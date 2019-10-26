شكرا لقرائتكم خبر عن موجة جديدة من الأمطار تضرب شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة شمال سيناء إلى سقوط موجه جديدة من الأمطار، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة.

من جانبه، قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.