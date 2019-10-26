شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الأرصاد: «تقرير ناسا خيال علمي وهو مش إعصار دا منخفض وسميناه حمادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن لا يوجد إعصار، وهو مجرد منخفض جوي وليس إعصارا ويسمى بمنخفض «قبرص» وهو يؤثر على البلاد في مثل هذه الفصول لكنه تعمق وامتد نتيجة للتغيرات المناخية التي تحدث في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أن «هذا المنخفض سيمتد إلى داخل البلاد خلال الساعات المقبلة، مما يصحبه من أمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد ويمتد إلى سيناء وقد يسبب سيولا على شمال سيناء».

ولفت إلى أنه لا يستطيع تحديد كمية الأمطار المتواجدة في السحب التي ستسقط على البلاد، لأأن ذلك غير علمي على الإطلاق.

وحول البيان الذي أصدرته وكالة ناسا بشأن «الإعصار» قال إن «ما ورد في تقرير ناسا عن ما يسمى بإعصار (ميديكين)، هو نوع من أنواع الخيال العلمي تطلقه ناسا على المنطقة».

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وتابع: «في الأرصاد الجوية سمينا المنخفض (حمادة) عادي وهو مجرد منخفض جوي عادي والفرق فقط أنه تعمق عن المعتاد».

وأكد أن «الأعاصير توجد في مناطق المحيطات أو المناطق المدارية، ومن رابع المستحيلات أن يتكون إعصار في البحر المتوسط لأنه بحر مغلق وليس محيط».

واستطرد: «الأعاصير تحدث نتيجة اختلاف درجات حرارة المياه والغلاف الجوي، وتحدث نتيجة عدم استقرار درجات الحرارة».

وحذرا المواطنين من الخروج من المنزل والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التي بها رعد أو أمطار غزيرة.