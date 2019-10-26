شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لنقابة الأطباء لمناقشة تعديلات قانون المعيدين بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، لمناقشة إعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتى تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021.

ودعت النقابة، كل من يرغب من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب على مستوى الجمهورية لحضور المؤتمر الصحفى.

وكانت النقابة قد أعلنت فى بيان رسمى، أن مشروع القانون، حال إقراره، سيؤدى إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، وطالبت المجلس الأعلى للجامعات بضرورة إعادة النظر فى مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأى مجالس أقسام كليات الطب فى الأمر، حيث إنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.