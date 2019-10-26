شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن استمرار صرف الأسمدة الشتوية للقمح والزراعات النيلية والخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار صرف الأسمدة الشتوية لمحصول القمح للزراعات الشتوية المبكرة، والزراعات النيلية والخضراوات وبنجر السكر وقصب السكر بالسعر المدعم من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، طبقا للمعاينة الفعلية.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن جميع الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، تواصل صرف الأسمدة الشتوية لمحصول القمح للزراعات المبكرة والخضراوات والزراعات النيلية، مضيفًا أن جميع الأسمدة التى يجرى توزعيها على الفلاحين بالسعر المدعم متوفرة لجميع الزراعات الشتوية، ولا زيادة فى أسعار السماد.

وأضاف "الشناوى"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بصرف الأسمدة لجميع الزراعات الشتوية المبكرة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية، طبقًا للمعاينة الفعلية، وبالسعر المدعم، سواء لقصب السكر والبنجر وغيرها بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة المتخصصة فى متابع الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليًا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيًا للأزمات.