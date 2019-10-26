شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكونات المتحف المصرى الكبير فى قانون الحكومة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، فى المادة الثانية من صيغته النهائية التى وافقت عليها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بحضور وزير الآثار، مكونات المتحف فى هيئته الجديدة.

ويستعرض ”الخليج 365” نص المادة : مادة 2

هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائرين.

تضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفي، ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.