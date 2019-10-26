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تعرف على مكونات المتحف المصرى الكبير فى قانون الحكومة الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، فى المادة الثانية من صيغته النهائية التى وافقت عليها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بحضور وزير الآثار، مكونات المتحف فى هيئته الجديدة.

ويستعرض ”الخليج 365” نص المادة : مادة 2

هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائرين.

تضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفي، ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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