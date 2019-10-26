شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. الحكم على 5 متهمين بـ"خلية الوراق" أحدهم محال للمفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الدائرة التاسعة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، حكمها فى إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، وينتظر متهم رأى المفتى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.