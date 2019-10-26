حدث ليلًا| تركي يوجه رسالة للأهلي.. وانهيار 14 عقارًا بالإسكندرية (جزئيًا)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

صرح الدكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تستمر حالة عدم استقرار الأحوال الجوية اعتبارا من مساء الجمعة ولمدة 24 ساعة قادمة ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

أعلن اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، ارتفاع عدد الانهيارات الجزئية للعقارات القديمة بنطاق الحي فقط بسبب الأمطار، اليوم الجمعة، إلى 12 عقارًا، دون حدوث إصابات

ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

"تحذير وبشرى".. بيان عاجل من الأرصاد للمواطنين

صرح الدكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تستمر حالة عدم استقرار الأحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة قادمة حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

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مصدر: انتظام الدراسة بـ100 مدرسة فقط بمحافظة القاهرة.. غدا

كشف مصدر بمحافظة القاهرة عن حقيقة وجود إجازة غدا السبت في مدارس العاصمة بسبب موجة الأمطار التي تضرب البلاد.

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48 ساعة تقلبات.. هل تشهد مصر إعصارًا جويًا؟

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

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الإسكندرية تحت رحمة الأمطار.. انهيار 14 عقار جزئيًا في يوم واحد

أعلن اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، ارتفاع عدد الانهيارات الجزئية للعقارات القديمة بنطاق الحي فقط بسبب الأمطار، اليوم الجمعة، إلى 12 عقارًا، دون حدوث إصابات.

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الوزيري: اكتشاف 30 تابوتًا لفت أنظار العالم وتناقلته 20 محطة فضائية

كشف الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الكشف الآثرى الجديد لخبيئة العساسيف، والتى تتضمن 30 تابوت خشبى آدمى ملون فى حالة جيدة من الحفظ.

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"تحذير وبشرى".. بيان عاجل من الأرصاد للمواطنين

صرح الدكتور أشرف صابر ذكي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تستمر حالة عدم استقرار الأحوال الجوية اعتبارا من مساء الجمعة ولمدة 24 ساعة قادمة حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

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محافظ بورسعيد: المحافظة اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات لمواجهة الأمطار

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات، كما جرى فرض حالة الطوارئ بالكامل، منذ أول أمس، الأربعاء للتعامل مع مياه الأمطار.

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التنمية المحلية: الأمور مستقرة.. ونتابع حالة المحافظات لحظة بلحظة

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظين الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وتعامل كل محافظة معها.

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محافظ الغربية: واجهنا موجات الطقس السيئ بنجاح والوضع مستقر تمامًا

قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن الوضع في المحافظة مستقر تمامًا رغم سقوط أمطار غزيرة مؤكدا أنهم، استعدوا لمثل تلك الظواهر الجوية العنيفة منذ شهر سبتمبر، وأجروا نموذج محاكاة في مطلع شهر أكتوبر للتأكد من درجة الاستعداد.

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"سياحة الأقصر" تطالب الوزيرة باستثناء الصعيد من وقف الرحلات

طالبت غرفة شركات السياحة بالأقصر، وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، باستثناء محافظات جنوب الصعيد من القرار الصادر من الوزارة، والذي يتضمن إيقاف الشركات السياحية لكل الرحلات البرية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، للظروف الجوية الراهنة التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية.

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تسمح بأداء العمرة.. كيف علقت "السياحة" على تأشيرة "مضيف"

أعلنت المملكة العربية السعودية، طرح نظام جديد للتأشيرات تحت اسم تأشيرة "مضيف" عبر نظام أبشر قريبا، ويتيح للمواطن والمقيم استضافة ‏ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً بسعر 500 ريال أي ما يعادل ألفان و 250 جنيها مصريا.

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وقف الصيد لمدة يومين في بحيرة البردويل بسبب الظروف الجوية

أعلنت ادارة بحيرة البردويل فى شمال سيناء عن ايقاف عمليات صيد الأسماك بسبب الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة.

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السر في الشنطة.. كواليس سقوط "مستر إكس" بـ112 كيس حشيش بالجيزة

شاب يفصله عام واحد عن بلوغ الثلاثين من العمر، خيل له الشيطان أنه على بعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، طرق باب عالم الإجرام عبر بوابة الاتجار في المواد المخدرة، وتحديداً الحشيش، متخذا منطقة سكنه ذات الكثافة السكانية المرتفعة مسرحا لنشاطه الآثم لكن أحلامه تبددت مع يقظة ضباط المباحث بالجيزة.

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"القضاء الأعلى" بالعراق يدعو أجهزة الأمن لحماية المتظاهرين السلميين

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، مساء الجمعة، أجهزة الأمن بالبلاد إلى الدفاع عن المتظاهرين السلميين.

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هل تطيح تظاهرات العراق بحكومة عبد المهدي؟ محلل عراقي يجيب

منتصف يوم الجمعة، انتشر مقطع فيديو بشكل موسع، لشاب عراقي سقط أرضًا فوق علم بلاده، والدخان يتصاعد من رأسه، بينما يلتف بعض المتظاهرين حوله بلا حول ولا قوة.

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إثيوبيا: مقتل 67 شخصًا في التظاهرات المطالبة برحيل آبي أحمد

أكدت الشرطة الإثيوبية، مقتل 67 شخصًا، خلال التظاهرات التي اندلعت منذ أيام، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء آبي أحمد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

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البنتاجون يمنح مايكروسوفت عقدا بـ10 مليارات دولار للحوسبة السحابية

منحت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة شركة مايكروسوفت عقدا شهد منافسة شديدة للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 أعوام.

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أمريكا تفرض حظرا على الرحلات الجوية الكوبية خارج هافانا خلال 45 يوما

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية حظرا على الرحلات الجوية الأمريكية بين الولايات المتحدة وكوبا خلال 45 يوما، ما عدا العاصمة هافانا ، في إطار حملة ضغط مستمرة ضد الحكومة الكوبية.

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"من الآن أنا داعم للكيان".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إنه داعم لكيان النادي الأهلي وبابه مفتوح دائما ولا يسمح باستخدام اسمه في الإساءة له.

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