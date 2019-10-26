أخبار مصر | اليوم.. "صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها بحضور محافظ الفيوم وفنانين ورياضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "صناع الخير" تفتتح قرية دار السلام بعد تطويرها بحضور محافظ الفيوم وفنانين ورياضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مؤسسة صناع الخير للتنمية، في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، احتفالية خاصة داخل قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بمناسبة افتتاح القرية بعد إعادة تطويرها وتنميتها.

وتقام احتفالية افتتاح القرية برعاية وحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ويحضرها عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين ومجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، من بينهم عميد لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن سفير صناع الخير للأعمال الإنسانية، والفنان أحمد فلوكس سفير صناع الخير أيضا للأعمال الإنسانية.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن أعمال صناع الخير في تطوير وإعادة إعمار قرية دار السلام تأتي ضمن مبادرة المؤسسة "قرى الأمل"، التي تستهدف مساهمة المجتمع المدني بشكل فاعل في جهود التنمية في القرى الأشد احتياج، وتكريس التعاون بين الجهاز التنفيذي للدولة وبين المؤسسات الأهلية الجادة لصالح الانتقال بشرائح غير القادرين بالقرى الأشد احتياجا من دوائر الاحتياج لدوائر الإنتاج.

وأوضح عبدالفتاح، أن صناع الخير وفي سبيل إعادة إعمارها وتطويرها لقرية دار السلام عملت على أربع محاور رئيسية المحور الأول هو: الاهتمام بالقطاع الصحي وبخاصة مشكلات أمراض العيون لكل أهالي القرية، والمحور الثاني هو: توفير مصادر دخل للأهالي تعينهم على الوفاء باحتياجتهم المعيشية بشكل دائم من خلال تزويدهم بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر، والمحور الثالث هو: توفير بيئة معيشية للأهالي من خلال إعادة إعمار منازلهم المتهالكة وتزويدها بالأثاث ومياه الشرب النقية والكهرباء وفرشها، والمحور الرابع هو: العودة بالقرية إلى فكرة القرية المنتجة بمنتج واحد من خلال إنشاء مصنع صغير داخل القرية يستوعب كل أهالي القرية القادرين على العمل.

