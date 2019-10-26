يعنى إيه "كيلو وات ساعة"؟.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تفسير وحدة قياس استهلاك الكهرباء والمتعارف بـ"كيلو وات ساعة"، وفيما يلى تفسير وحدة قياس الكهرباء: - تعتمد كمية الطاقة الكهربائية (أو كمية الكهرباء ) المستخدمة بالأجهزة الكهربائية على:

1- قدرة الجهاز المسجلة على لوحة البيان والمقاسة بوحدة: ك.و.س.

- زمن إستخدام الجهاز للكهرباء والمقاس بالساعة

أى أن:

الطاقة الكهربائية = القدرة × الزمن

وتقاس وحدة الطاقة الكهربائية كالآتى

1 وحدة الكهرباء = 1 وحدة الطاقة الكهربائية

1 كيلو وات ساعة

1 ك.و.س

مثلاً يقال استهلاك الطاقة الكهربائية 18 ك.و.س أو 18 وحدة.

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