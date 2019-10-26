شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. ندوة "هذا هو الإسلام" بمسجد الفتح فى رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد الفتح – إدارة غرب القاهرة – محافظة القاهرة تحت عنوان: ”هذا هو الإسلام” عقب صلاة المغرب يوم السبت المقبل. ويحاضر فى الندوة الدكتور صبرى حلمى أبو غياتى ديوان عام الوزارة، والدكتور طارق محمد صبرى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد الوجيه البحيرى إمام المسجد. وقالت الوزارة، إن اللقاء يأتى فى إطار تجديد الخطاب الدينى، وتنشيط العمل الدعوى جماهيريًا من خلال شباب الدعاة بالوزارة. ويأتى اللقاء ضمن حملة الوزارة هذا هو الإسلام، التى أطلقتها عالميًا بعشرين لغة لدعم الأخلاق النبوية وتصدير صورة الإسلام الصحيحة ووجهة نظره فى القضايا العامة بعيدًا عن تشويه الجماعات للإسلام بما تقدمه من صورة مغلوطة.

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