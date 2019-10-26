شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات تتبعها هيئة ميناء الإسكندرية لمواجهة الأمطار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبع هيئة ميناء الإسكندرية خطة لمواجهة غرق الأرصفة وارتفاع الأمواج فى الشتاء ومنع تراكم المياه على الأرصفة، منعًا لتضررها وتضرر البضائع والسفن، ومن ضمن الخطوات التى تتبعها هيئة ميناء الإسكندرية هى:

1- مراجعة غرف الصرف فى الساحات والأرصفة للقضاء تماماً على تراكم المياه سواء فى الساحات أو الأرصفة.



2- مراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية.



3- تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف، وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة تماماً لتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفورى معها.

4- وضع نوبتجيات إضافية وتدريبها على العمل لفترات طويلة.

5- وقف التحركات وغلق البوغاز عند وصول الرياح إلى 30 عقدة فأكثر، وعند وصول ارتفاع الموج إلى 4 أمتار فأكثر أو حين تنعدم الرؤية.

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6- تجهيز القاطرات على مدار الساعة تحسبًا لحركة أو جنوح سفينة وطلبها للمساعدة.



7- جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة واتصاله الدائم بمراكز عمليات القاعدة البحرية والمحافظة والشرطة وقطاع النقل البحرى والوزارة وراديو الميناء والسفن وإدارات الميناء المعنية والتنبيه على السفن أن تكون جاهزة للإبحار فى أى وقت (يتم تشغيل ماكيناتها بشكل مستمر) تحسبًا للحركة فى أى اتجاه حسب التعليمات.

8- تجهيز لنشات الإرشاد لاستعدادها لعمل أى مناورة لدخول أو خروج أو حركة أى سفينة لأى ظرف طارئة وتجهيز وحدات الإنقاذ البحرى ووحدات التلوث البحرى واستعدادها الدائم على مدار الساعة وزيادة عدد النوبتجيات وتدريبها على الاستمرار فى العمل لأوقات أطول.

9- تجهيز الكاسحات للتصدى لأى مشكلة في الصرف الصحى نتيجة غذارة الأمطار وتجهيز المولدات الكهربائية البديلة لضمان استمرار عمل أجهزة الربط الإلكترونى إذا انقطع التيار الكهربائى الرئيسى.

10 - تكثيف التواجد الأمنى على المبانى والبوابات والأرصفة والساحات والسفن المتراكية على الأرصفة وتجهيز أسعاف على مدار الساعة داخل وخارج الميناء.