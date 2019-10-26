شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بانتخابات نادى القضاة.. و3 قوائم تتصدر المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتد حدة المنافسة فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، حيث الأحد المقبل 27 أكتوبر هو آخر الأيام.

وتظهر فى الصورة حتى الآن 3 قوائم للمنافسة هم، قائمة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى الحالى، والتى تضم 11 عضوًا من مجلس الإدارة الحالى، وقائمة ثانية للمستشار محمد عبده صالح سكرتير عام النادى حاليًا، والذى أعلن أنه سيتقدم بأوراق ترشحه الأحد، فيما تقدم عدد من قائمته بأوراق ترشحه.

وقائمة ثالثة للمستشار يسرى عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، حيث تقدم المستشار على مرضى السيسى، القاضى بمحكمة الفيوم، بأوراق ترشحه، لعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مصر على أحد مقاعد القضاة، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية للنادى المقرر إجراؤها فى 20 ديسمبر المقبل.

ويخوض المستشار "على السيسى" الانتخابات على قائمة المستشار يسرى عبدالكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذى تقدم بأوراق ترشحه على رئاسة النادى.

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وبحسب مصادر قضائية، فإن قائمة المستشار يسرى عبد الكريم تضم كلاً من المستشار عبدالستار إمام، عن المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين، والمستشارين المتقدمين على مقعد المستشارين، هم: أحمد هارون، وياسر عكاشة، وأحمد رجب، وأحمد محمد سليمان، وعلى مقعد القضاة، ضمت القائمة: المستشارين: أحمد عبدالراضى ثابت، أحمد سمير زين الدين، وعلاء العش.

وترددت أنباء أيضًا حول اعتزام ترشح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، وذلك على رأس قائمة رابعة.

وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

والمقاعد الـ17 التى ستجرى عليها الانتخابات هى، مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.