شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "التجاريين": النقابة مديونة بأربع سنوات معاشات لـ200 ألف عضو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل ياسين، أمين عام نقابة التجاريين، إن النقابة تواجه مشكلة فى صرف المعاشات رغم صغر قيمتها، وذلك لضعف الموارد الخاصة بها، والتى تعتمد بشكل أساسى على اشتراكات الأعضاء، مشيرًا إلى أن النقابة الآن مديونة لأصحاب المعاشات بـ4 سنوات.

وأضاف ياسين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لا يوجد لدينا موارد تكفى وفقط هى الاشتراكات، و12 مليون جنيه دعم من وزارة المالية، موضحًا أن عدد أعضاء النقابة بلغ مليونا وربع المليون تجارى، من بينهم 200 ألف مستحق للمعاشات.

واستنكر الأمين العام، حصول نقابات أعداد المنضمين لها أقل كثيرًا من أعداد أعضاء نقابة التجاريين، على امتيازات ودمغات، وتوقفها للتجاريين.

وكان عدد من أعضاء نقابة التجاريين، قد اشتكوا من توقف صرف المعاشات، والتى لم تتعد قيمتها الـ50 جنيها، رغم امتلاكها الكثير من الأًصول والأندية والمقرات التى تمكنها من إيجاد موارد أفضل من خلال استثمارها.