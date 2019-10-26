أخبار × 24 ساعة.. تعليق الدراسة بـ5 محافظات وطوارئ بالمترو بسبب الطقس السيئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. هيئة الارصاد الجوية .. اعرف درجات الحرارة المتوقعة غدا بالجمهورية تزامنا مع الطقس السئ التنمية المحلية: تعليق الدراسة فى 5 محافظات لحين استقرار الأحوال الجوية النقل: توزيع فرق طوارئ بأنحاء الجمهورية للتعامل الفورى مع الأمطار رفع درجة الاستعداد فى السكة الحديد والمترو والموانئ البحرية بسبب سوء الطقس تعرف على أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة 5 توصيات للمزارعين لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية الأزهر يقرر تعطيل الدراسة غدا السبت فى 4 محافظات لسوء أحوال الطقس Advertisements الصحة: ميكنة خدمات المعامل المركزية فى 5 محافظات بالجمهورية القوى العاملة تحصل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية وزارة البيئة: خطة لغلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة تعرف على قيمة القرض الحسن من الأوقاف لموظفى الجهات الحكومية الصحة تحذر من تدخين السجائر الإلكترونية: تسبب الإدمان وأمراضًا خطيرة ‎ التربية والتعليم تناقش آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة للمعلمين الأنبا رافائيل يترأس صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية مارمرقس بالكويت "فاكسيرا" يعلن عن توفير أمصال العقرب بـ102 جنيه والثعبان بـ312 جنيهًا

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