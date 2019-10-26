شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بسوق العمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ذوو الاحتياجات الخاصة على العديد من الحقوق المكتسبة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، أبرزها الدمج والتمكين.

وفيما يلى نرصد كيف يجرى تأهيل ذوى القدرات الخاصة للعمل فى وظائف مناسبة:

وفقًا للائحة التنفيذية: الشخص ذو الإعاقة الذى لديه بعض المهارات التى تؤهله للعمل فى مهنة ما (يتم ذكرها)، وفى هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيهه للتدريب.

Advertisements

الشخص ذو الإعاقة غير المؤهل لأى مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب، مع تحديد نقاط القوة والتميز والضعف لديه لتساعد فى تحديد المجالات أو المهن التى يمكن التدريب عليها.

فى حالة الأشخاص ذوى الإعاقة غير المؤهلين، يقوم موظف مكتب التأهيل الاجتماعى بتوجيه الشخص ذى الإعاقة للحصول على تدريب مهني على أحد المهارات أو الحرف فى إحدى الجهات أو الهيئات المتاحة بالمجتمع أو فى أحد المصانع أو الأنشطة التجارية محلات تجارية، صيدليات.. إلخ) بالمنطقة الجغرافية المحيطة بالمكتب.