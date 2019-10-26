100 مليون صحة تحدد مواعيد التعرض لأشعة الشمس صباحًا ومساءً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت مبادرة 100 صحة بضرورة التعرض للشمس صباحًا بعد الشروق بساعتين ومع انتهاء النهار قبل الغروب بساعتين، مؤكدة أن ذلك من العادات الصحية المفيدة لصحة الجسم.
وأضافت، أن الشمس تمد الجسم بفيتامين "د"، والذى يساعد على تجديد خلايا الجلد ويحافظ على صحة العظام وتزيد الشعور بالسعادة.
يشار إلى أن حملة 100 مليون صحة تقدم التوعية الكاملة حول نمط الحياة الصحى، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية.
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