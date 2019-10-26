شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيف تحولت ترعة المحمودية من مستنقع لمحور تنموى خلال 20 شهرًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تحقيق حلم محافظة الإسكندرية، فى تنفيذ أضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة، وهو تطوير "محور المحمودية" والذى شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية تنفيذه بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعى، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.

فى النقاط التالية نوضح كيف حول مشروع تطوير محور المحمودية الجديد، ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة إلى محور تنموى خلال 20 شهرًا منذ بدء التنفيذ:

- المشروع ينقسم إلى 3 قطاعات بطول 21 كم، حيث يقطع أكبر 4 أحياء مكتظة بالسكان بنطاق الإسكندرية وهى أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب.

- إنجاز 85% من المناطق التنموية وعددها 14 منطقة تنموية بطول المحور.

- الانتهاء من كوبرى بشاير الخير وأنطونيادس وأبو سليمان.

- يتضمن المشروع إنشاء 11 كوبرى و25 محورا عرضيا و11 كوبرى مشاه.

- إنشاء بحيرات صناعية لأول مرة فى المنطقة الاستثمارية بسموحة، حيث جرى إنشاء البحيرة الصناعية وعلى جانبيها سلسلة محلات تجارية لتتحول إلى منطقة استثمارية وترفيهية كبرى تخدم شرق الإسكندرية.

- إنشاء 14 مسجدًا جديدًا داخل المناطق التنموية بطول محور المحمودية.

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- الشريان الجديد للإسكندرية يوفر 40 ألف فرصة عمل.

- يعمل على رفع كفاءة إنتاجية المياه إلى 1,5 مليون متر مكعب يوميًا.

- المحور يحل الأزمة المرورية للإسكندرية بإنشاء 11 كوبرى و25 محورًا عرضيًا و14 كوبرى للمشاة.

- المحور المرورى الجديد يتضمن 25 محورًا فرعيًا فى نطاق الإسكندرية ويساهم فى حل مشكلة الاختناق المرورى بالشوارع الرئيسية بالمحافظة.

- المشروع يضم محورًا مروريًا يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه مع تخصيص حارة منها لأتوبيس النقل الجماعى.

- عرض الطريق ما بين 80 - 120 مترًا بطول المحور المرورى الجديد.

- جرى استخدام 450 مُعَدّة على جانبى الترعة لإنجاز مشروع "شريان الأمل" فى 20 شهرًا.